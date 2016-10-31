15:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Алексей Николаев: "Президент "Терека" в судейской на матче с "Рубином"? У меня нет такой информации"

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Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев не располагает информацией о возможном присутствии руководства "Терека" в судейской комнате во время матча чемпионата России 11-го тура против "Рубина" (3:1). Ранее "Бизнес Online" распространил информацию о том, что Даудов присутствовал в судейской в перерыве встречи.

– Надо, во-первых, узнать, было ли это, а только потом рассуждать, – цитирует ТАСС Николаева. – У меня пока такой информации нет.

Сергей Лапочкин: "В судейской посторонних не было.
Мои слова легко подтвердить. На стадионе есть камеры" //
Инспектор матча "Терек" – Рубин": "Даудова в судейской не видел" //
Артур Григорьянц: "Президент "Терека" заходил в судейскую?
У КДК нет оснований для возбуждения дела"  //
"Кадыров и Даудов не могли находиться в судейской во время матча "Терек" – "Рубин"

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3748072

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 11-й тур

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