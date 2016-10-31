Алексей Николаев: "Президент "Терека" в судейской на матче с "Рубином"? У меня нет такой информации"

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев не располагает информацией о возможном присутствии руководства "Терека" в судейской комнате во время матча чемпионата России 11-го тура против "Рубина" (3:1). Ранее "Бизнес Online" распространил информацию о том, что Даудов присутствовал в судейской в перерыве встречи.

– Надо, во-первых, узнать, было ли это, а только потом рассуждать, – цитирует ТАСС Николаева. – У меня пока такой информации нет.

Сергей Лапочкин: "В судейской посторонних не было.

Мои слова легко подтвердить. На стадионе есть камеры" //

Инспектор матча "Терек" – Рубин": "Даудова в судейской не видел" //

Артур Григорьянц: "Президент "Терека" заходил в судейскую?

У КДК нет оснований для возбуждения дела" //

"Кадыров и Даудов не могли находиться в судейской во время матча "Терек" – "Рубин"