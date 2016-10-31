Глава КДК РФС Артур Григорьянц в интервью "СЭ" подчеркнул, что не видит причин для возбуждения дела по матчу 11-го тура чемпионата России между "Тереком" и "Рубином" (3:1). Ранее "Бизнес Online" сообщил, что президент грозненцев Магомед Даудов заходил в судейскую во время этой встречи, проходившей в Грозном.

Напомним, что главный арбитр Сергей Лапочкин удалил по ходу игры двух игроков казанского клуба. Позднее РФС отменил красную карточку, полученную полузащитником Мийо Цакташем.

– Никаких сигналов у КДК по данному эпизоду нет. В рапорте делегата матча не отражен этот факт, – сказал Григорьянц.

– Но КДК ведь может организовать проверку и возбудить дело по материалам СМИ?

– Есть основания для возбуждения дела, когда мы имеем на руках официальные документы. В частности, рапорт делегата матча. Или официальные заявления участников матча – игроков, тренеров и так далее.

– А почему материал СМИ в данном случае не может являться основанием?

– Потому что материалы СМИ ничем не подкреплены, там нет данных, на что опирается это издание?

– Но ведь можно туда позвонить и выяснить?

– КДК не будет организовать проверку. Если у СМИ есть желание, оно может обратиться в наш комитет и предоставить доказательства. Тогда мы можем инициировать дело.

– Но ведь раньше КДК возбуждал дела на основании материалов СМИ?

– Совершенно верно. Но там были официальные заявления СМИ, мы приглашали журналистов-свидетелей, в том числе и из вашего издания.

– Новость в "Бизнес Online" в данном случае не является официальным заявлением?

– Этот материал не подкреплен фактами. Там говорится о том, что президент "Терека" заходил в судейскую. Почему тогда ни один судья или инспектор матча или делегат не обратился в КДК?

– Видимо, потому что "Терек" являлся хозяином поля…

– Давайте не будем говорить в сослагательном наклонении и что-то гадать. Повторюсь, никаких сигналов в КДК не поступало. Написать об инциденте может кто угодно. Но где факты? (Виталий АЙРАПЕТОВ)