"Кадыров и Даудов не могли находиться в судейской во время матча "Терек" – "Рубин"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и президент "Терека" Магомед Даудов не заходили в судейскую во время матча 11-го тура чемпионата России с "Рубином" (3:1). Об этом заявил пресс-офицер руководителя региона Альви Керимов. Ранее "Бизнес Online" распространил информацию о том, что Даудов присутствовал в судейской в перерыве встречи.

– Никто не заходил и не мог зайти в судейскую комнату на стадионе "Ахмат Арена". Ни Рамзан Кадыров, ни Магомед Даудов во время матча с "Рубином" этого не делали, – цитирует ТАСС Керимова.

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