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"Кадыров и Даудов не могли находиться в судейской во время матча "Терек" – "Рубин"

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и президент "Терека" Магомед Даудов не заходили в судейскую во время матча 11-го тура чемпионата России с "Рубином" (3:1). Об этом заявил пресс-офицер руководителя региона Альви Керимов. Ранее "Бизнес Online" распространил информацию о том, что Даудов присутствовал в судейской в перерыве встречи.

Никто не заходил и не мог зайти в судейскую комнату на стадионе "Ахмат Арена". Ни Рамзан Кадыров, ни Магомед Даудов во время матча с "Рубином" этого не делали, – цитирует ТАСС Керимова.

Сергей Лапочкин: "В судейской посторонних не было.
Мои слова легко подтвердить. На стадионе есть камеры" //
Инспектор матча "Терек" – Рубин": "Даудова в судейской не видел" //
Артур Григорьянц: "Президент "Терека" заходил в судейскую?
У КДК нет оснований для возбуждения дела" 

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3747989

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