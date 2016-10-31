Инспектор матча "Терек" – Рубин": "Даудова в судейской не видел"

Инспектор матча "Терек" – "Рубин" (3:1) Сергей Зуев опроверг информацию о том, что в перерыве игры в судейскую заходил президент команды хозяев Магомед Даудов. Ранее об этом сообщил "Бизнес Online". Напомним, что главный арбитр Сергей Лапочкин удалил по ходу игры двух игроков казанского клуба. Позднее РФС отменил красную карточку, полученную полузащитником Мийо Цакташем.

– Президент "Терека" заходил в судейскую? Да вы что? Никто, никуда не заходил. Что вы имеете в виду? – переспросил Зуев.

– Казанское издание "Бизнес Online" написало, что президент "Терека" заходил в судейскую по ходу матча…

– Я спускался на несколько минут в судейскую в перерыве. Ничего подобного я не видел. Никаких посторонних лиц там точно не было.

– Это вы говорить про перерыв?

– Да.

– А по ходу всего матча?

– Я находился на трибуне и просто спускался на несколько минут в раздевалку. Никого там кроме судей не видел.

– А судьи вам что-то говорили?

– Нет, никаких сигналов мне не поступало. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

СМИ: президент "Терека" заходил в судейскую во время матча с "Рубином"