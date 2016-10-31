14:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

СМИ: президент "Терека" заходил в судейскую во время матча с "Рубином"

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Президент "Терека" Магомед Даудов заходил в судейскую команду во время матча 11-го тура чемпионата России с "Рубином" (3:1), проходившего в Грозном, утверждает "Бизнес Online". В этой встрече главный арбитр Сергей Лапочкин удалил двух игроков казанского клуба. Позднее РФС отменил красную карточку, полученную полузащитником Мийо Цакташем.

Согласно регламенту, находиться посторонним в судейской запрещено. Также издание отмечает, что в подтрибунном помещении во время матча возле судейской комнаты был замечен и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Напомним, что после матча 12-го тура с участием "Терека", в котором грозненцы разгромили "Урал" (4:1), также разгорелся скандал. Букемкеры по ходу этого поединка странным образом изменили коэффициенты.

"Рубин" возмущен судейством Лапочкина //
Артур Григорьянц: "Экспертно-техническая комиссия признала удаление Цакташа ошибочным" //
"Урал" - "Терек": что это было? //
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ruslanas

утверждает "Бизнес Online", а отвечать за клевету готово это издание?

15:02

fatka

Не в дверь,так в окно...

14:39

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