Сегодня сайт "Бизнес Online" распространил информацию, что в перерыве матча 11-го тура чемпионата России "Терек" – "Рубин" (3:1) в судейскую заходил президент грозненского клуба Магомед Даудов, что запрещено регламентом. Специально для "СЭ" свой комментарий дал арбитр той встречи Сергей Лапочкин.
– Нет. В перерыве к нам никто не заходил, – сказал Лапочкин. – Мы спокойно отдыхали. Мои слова легко подтвердить. У "Терека" ультрасовременный стадион. Там есть видеокамеры. Можно посмотреть видеозапись.
– И в подтрибунных помещениях установлены камеры?
– Да. Внутри судейской посторонних не было. Что происходило снаружи, не знаю.
– А до и после матча?
– До игры, естественно, поздоровались и с генеральным директором "Рубина", и с президентом "Терека". Не более того. А после матча в судейскую заходили начальники обеих команд, они расписались в протоколе и ушли. (Александр БОБРОВ)
Revelator78
Если слова Лапочкина правда, тогда Бизнес Онлайн пожелтел. Здесь опустился просто до клеветы. Черный пиар на очень опасной теме. Терек должен как то реагировать на это. Не являюсь болельщиком Терека, но в данном случае я за объективное расследование данного инцидента.
15:33
П_о_в_а_р
Но ведь журналисты не будут врать!!!
15:31