Сегодня сайт "Бизнес Online" распространил информацию, что в перерыве матча 11-го тура чемпионата России "Терек" – "Рубин" (3:1) в судейскую заходил президент грозненского клуба Магомед Даудов, что запрещено регламентом. Специально для "СЭ" свой комментарий дал арбитр той встречи Сергей Лапочкин.

– Нет. В перерыве к нам никто не заходил, – сказал Лапочкин. – Мы спокойно отдыхали. Мои слова легко подтвердить. У "Терека" ультрасовременный стадион. Там есть видеокамеры. Можно посмотреть видеозапись.

– И в подтрибунных помещениях установлены камеры?

– Да. Внутри судейской посторонних не было. Что происходило снаружи, не знаю.

– А до и после матча?

– До игры, естественно, поздоровались и с генеральным директором "Рубина", и с президентом "Терека". Не более того. А после матча в судейскую заходили начальники обеих команд, они расписались в протоколе и ушли. (Александр БОБРОВ)