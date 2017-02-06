Карлос Бакка: "Принес извинения Монтелле и оплачу общекомандный ужин"

Нападающий "Милана" Карлос Бакка заявил, что у него нет никаких проблем с главным тренером команды Винченцо Монтеллой. Ранее сообщалось, что в воскресном матче чемпионата против "Сампдории" (0:1) колумбиец был заменен за 15 минут до конца на Джанлуку Лападулу, что вызвало яростную реакцию игрока.

– У меня нет проблем с тренером, – сказал для Milan TV Бакка. – Просто так получилось. Я был очень зол, потому что хотел остаться на поле и помочь команде. Его решение вызвало у меня гнев, но этим утром мы пообщались, я должен был с уважением отнестись к его выбору. Я признал перед тренером свою ошибку, а также пообещал, что оплачу общекомандный ужин.