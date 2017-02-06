Бакка - Монтелле: "Почему всегда я?"

Между главным тренером "Милана" Винченцо Монтеллой и нападающим команды Карлосом Баккой снова возник конфликт, сообщает Gazzetta Dello Sport. В воскресном матче чемпионата против "Сампдории" (0:1) колумбиец был заменен за 15 минут до конца на Джанлуку Лападулу, что вызвало яростную реакцию игрока.

- Почему всегда я? - эмоционально спросил Бакка у Монтеллы, уходя с поля.

Тренер на это никак не отреагировал, а после матча подчеркнул, что любой футболист должен искать причины неудач в себе.

- Я ничего не заметил, - заявил Монтелла. - Но если есть игроки, которые чем-то недовольны, то они должны искать причины в себе, а не в тренере. Спросите у Бакки, чем он недоволен.