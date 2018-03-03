Дженнаро Гаттузо: "Милан" - не Бред Питт. Мы должны играть так же уродливо, как я выгляжу"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо сказал, что спокойно относится к не слишком ярким победам своей команды. "Россонери" под руководством 40-летнего специалиста впервые с 2009 года смогла не проиграть в 13 встречах подряд.

- Мы - не Бред Питт, - цитирует Goal Гаттузо. - Но мы должны оставаться такими же уродливыми, как и моя борода, с темными кругами под глазами.

Под руководством Гаттузо "Милан" вышел в 1/8 финала Лиги Европы и финал Кубка Италии, а также подобрался к четвертому месту в серии А, которое дает право на выход в Лигу чемпионов, на расстояние семи очков.