Госдума приняла в первом чтении законопроект о подготовке и проведении чемпионата Европы-2020

Сегодня, 22 ноября, на пленарном заседании Государственной Думы председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выступил с докладом к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций ФИФА и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с подготовкой и проведением чемпионата Европы по футболу-2020".

Законопроект внесен правительством России и направлен на создание правовых основ для комплексной реализации гарантий, данных Союзу европейских футбольных ассоциаций, и обеспечение проведения в России матчей чемпионата Европы по футболу. Проект закона предусматривает предоставление 19 гарантий от правительства России. Среди них вопросы отказа от употребления табака, меры по вовлечению лиц с ограниченными возможностями, предоставление системы общественного транспорта, запрет паразитического маркетинга, несанкционированной торговли и неправомерных операций с билетами, антидопинговое обеспечение матчей, регулирование стоимости гостиничного обслуживания. Также предполагается, что в ходе Евро-2020 вновь будет применяться успешно зарекомендовавшая себя система Fan ID, направленная на обеспечение безопасности, безвизового въезда болельщиков, предоставление бесплатного проезда в общественном транспорте.

Положения проекта федерального закона устанавливают особенности получения виз для въезда в Россию и выезда из страны иностранных граждан, в связи с осуществлением мероприятий Евро-2020, включая положения о волонтерах", – отметил Дегтярев. – Евро-2020 является юбилейным турниром, уникальность которого состоит в том, что первый и единственный раз он пройдет в 13 странах Европы. Правительственные гарантии, которые мы даем этим законопроектом, должны коррелировать с законодательством 12 других стран, где пройдут матчи чемпионата. В ходе рассмотрения законопроекта мы добились от Министерства спорта получения ко второму чтению перечня законодательных ограничений и гарантий 12 других стран, чтобы, как говорится, "на себе рубаху не рвать". Мы всегда предоставляем налоговые льготы, гарантии и оказываем всестороннюю поддержку международным спортивным организациям. В этот раз не должна сложиться ситуация, при которой Россия предоставит налоговые послабления и другие льготы, на которые национальные правительства других стран не пойдут".

По словам Дегтярева, проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге – это возможность дальнейшего и эффективного использования наследия чемпионата мира по футболу-2018. Никаких дополнительных капитальных вложений в инфраструктуру не потребуется".

Комитет поддержал рассматриваемый законопроект и рекомендовал Государственной Думе его к принятию. По результатам голосования проект федерального закона принят в первом чтении. (Андрей Сизякин)