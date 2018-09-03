Болельщики Евро-2020 смогут приехать на игры в Россию без визы

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект федерального закона о безвизовом въезде в Россию болельщиков Евро-2020, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Законопроектом предусматриваются въезд в Россию зрителей Евро-2020 без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, въезд волонтеров - на основании обыкновенных гуманитарных виз. Также зрителям Евро-2020 предлагается предоставить право на бесплатный проезд.

Евро-2020 пройдет в 13 городах и странах Европы. В России матчи турнира состоятся в Санкт-Петербурге на одноименной арене.