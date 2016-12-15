Решение по чемпионату мира-2021 может быть принято на конгрессе IBU в 2017 году

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг подчеркнул, что решение по чемпионату мира-2021 может быть принято на конгрессе организации в следующем году.

На прошлой неделе следователь Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен представил вторую часть доклада о применение допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи. В нем утверждалось, что более 1000 атлетов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого. В связи с этим IBU получил запрос от ВАДА с требованием объяснить причину выбора Тюмени в качестве принимающего региона.

- Срочности в вопросе о проведении чемпионата мира-2021 нет, - приводит VG слова Бессеберга. - Он может быть рассмотрен на конгрессе IBU в следующем году.

IBU получил от ВАДА список с именами 31 российского биатлониста, подозреваемого в использовании допинга