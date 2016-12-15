13:36 | БИАТЛОН

Решение по чемпионату мира-2021 может быть принято на конгрессе IBU в 2017 году

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Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг подчеркнул, что решение по чемпионату мира-2021 может быть принято на конгрессе организации в следующем году.

На прошлой неделе следователь Всемирного антидопингового агентства  (ВАДА) Ричард Макларен представил вторую часть доклада о применение допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи. В нем утверждалось, что более 1000 атлетов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого. В связи с этим IBU получил запрос от ВАДА с требованием объяснить причину выбора Тюмени в качестве принимающего региона.

- Срочности в вопросе о проведении чемпионата мира-2021 нет, - приводит VG слова Бессеберга. - Он может быть рассмотрен на конгрессе IBU в следующем году.

IBU получил от ВАДА список с именами 31 российского биатлониста, подозреваемого в использовании допинга 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Долой марионеток-макларенеток

Именно довыёживалась. А не довыёживалось...

14:27

Долой марионеток-макларенеток

ВАДА довыёживалась.

14:26

maximum080

ее дело вмоче и кале ковыряться а не спашивать с кого то а зачем а почему

14:01

maximum080

В связи с этим IBU получил запрос от ВАДА с требованием объяснить причину выбора Тюмени в качестве принимающего региона. а кто такая вада что бы на выбор влиять

13:59

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