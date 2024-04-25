Миронова — о прошедшем сезоне: «Благодарю каждого, кто разделил со мной это увлекательное путешествие»

Российская биатлонистка Светлана Миронова опубликовала пост, в котором поблагодарила болельщиков за поддержку в завершившемся сезоне.

В общем зачете Кубка России-2023/24 30-летняя спортсменка заняла 25-е место, набрав 143 балла.

«Самое время написать о прошедшем сезоне. Благодарю каждого, кто разделил со мной это увлекательное путешествие в четыре месяца. Спасибо моему тренеру Шашилову Михаилу Викторовичу за веру и поддержку, моей любимой команде Свердловской области, всем организаторам, телезрителям и болельщикам, кто приезжает на стадион, несмотря на разные погодные условия, и поддерживает спортсменов. До скорых встреч, увидимся в следующем сезоне», — написала Миронова в своих соцсетях.

Миронова является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине, чемпионкой России, а также чемпионкой мира и Европы среди юниоров.

Биатлонисты из России и Белоруссии отстранены от всех международных турниров с марта 2022 года.