IBU получил от ВАДА список с именами 31 российского биатлониста, подозреваемого в использовании допинга

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг сообщил, что организация получила от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. По его словам, в нем фигурирует 31 спортсмен, некоторые из которых уже завершили профессиональную карьеру.
- Некоторые из них прекратили выступление или дисквалифицированы, но есть и те, кто участвует в международных соревнованиях, - приводит VG слова Бессеберга. - Рекомендации будут даны нами в течение недели. IBU может отсеять тех спортсменов, которые должны быть временно дисквалифицированы.
Предполагается, что первое заседание специальной группы IBU, которая состоит из юристов и экспертов по борьбе с допингом, запланировано на четверг.
Напомним, ранее следователь ВАДА Ричард Макларен представил вторую часть доклада о применение допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи, а также до и после Игр-2014. В нем утверждалось, что более 1000 атлетов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого.
amilo
van der sar, на Макларена нельзя подать в суд за клевету, поскольку в данной ситуации он лицо, проводящее расследование. Клевета - это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Ключевое слово - заведомо. Макларен же провел расследование и сделал выводы, то есть подразумевается, что он может допустить ошибку в своих выводах. Во всяком случае в фальсификации доказательств его никто не обвиняет. Кроме того, подать в суд может только тот, чьи честь и достоинство опорочили или подорвали репутацию. Но это по нашим законам. Как у них не знаю. Ответчиком, в принципе, может быть Родченков. Опять же если будет понятно, что именно он сказал, как сказал, кому сказал, ну и установление заведомой ложности тоже никто не отменял. Так что подать такие иски не так просто, как кажется. Что касается оскорбления репутации, то тут без комментариев, поскольку репутацию оскорбить нельзя по определению.
16:17
Пятачок
Ребята, полундра!!! Наших бьют!!! Давно пора поймать Макларена и пописать на него чистой от допинга российской мочой. Чтоб он почувствовал разницу. Ему понравится.
16:12
Айртон
Ждём разоблачения всех мошенников!)) Благо медалей они урвали не так уж много.))
16:09
streletc1783
Как можно исключать "подозреваемых" ?как Поветкина,Морозова - жизнь подпорчена,репутация подмочена док-в нет и не может быть,а поезд ушёл.Система работает.
16:08
spetrov
sergs1, разделяй мух и котлет. Что же касается благ, желаю тебе оказаться среди постриженных по надуманным обвинениям. Тебе это будет только во благо.
16:04
max14195
А не надо было кушать допинг, подменять собственные писанки, и считать весь мир за дураков, вот расплата и пришла.
15:49
sergs1
spetrov Российский спорт уничтожают в принципе наши чиновники. Урезают финансирование ДЮСШ, сокращают тренерские кадры и тд. А то что нашу показушный "профи"-спорт немножко подстригут, так это только во благо.
15:48
Ралпачан Фляйшманъ
"следователь макларен", - никогда еще деятелям гей-движения не давали столь высоких званий в мировом спорте.
15:44
spetrov
van der sar, по вопросам веры обратитесь в церковь.
15:38
Slim Taller
Неужели,наконец,нашпигованную допингом по самые уши Глазырину уберут?! Зайцева вовремя ушла,но медаль заберут.
15:34
van der sar
Российские чиновники должны подать в суд на Макларена за клевету и за оскорбление репутации, а не блеять, как перепуганные овцы, что то невнятное и неопределенное. Пока они этого не делают, приходится верить Макларену. Все просто.
15:24
Makon-do
Ну, поехали.
15:24
DvaUdava
то тут вообще обсуждается? Царапины на колбах, замена крышек? Никого он не назвал, только общие слова, остальное всё додумывается журналюгами.
15:08
spetrov
PallMall +1. Если бы только биатлон. Не зря говорили, хотят уничтожить российский спорт в принципе. Слишком хорошо выступать стали в последнее время, потихоньку возвращать утраченные было позиции.
14:58
spetrov
hyperion, как обычно, дальше вопрос повисает в воздухе. Сказал человек чего-то, и в тину.
14:55
PallMall
31 человек - это практически 5 биатлонных команд. Не хило так замахнулись, решили уничтожить весь биатлон в России.
14:52
spetrov
В очередной раз обращаем внимание - еще только подозреваемых. Т.е. доказательств нет.
14:52
spetrov
shpasic :)
14:51
ухтышъ
ну и где он этот список?
14:48
shpasic
наверняка Слепцова в списке, ведь без какого-то особенного допинга настолько медленно бегать и так плохо стрелять невозможно!
14:42
Andre_Saratov
"А вот это провал." - подумал Штирлиц.
14:40
Долой марионеток-макларенеток
дозвон, Вы - баран А по существу. Разве кто-то сомневался? Бездоказательные подозрения Макларен может засунуть Родченкову в бюсгальтер, а Родченков - в дамскую сумочку Макларена.
14:24
ДОЗВОН ГУБЕР
ЭЙ, ура--поцреоты, вот наша--рашенские СМИ огласят "список", тогда и посмотрим, КТО в нём ПРОПИСАН ::: " 39-летняя Нойнер или участник шести олимпиад Воевода"...
14:12
shpasic
так там только имена или фамилии тоже?
14:12
RoyalHunter
Огласите весь список, пжалста
13:59
RoyalHunter
PELMEN GUBASTIY М. Нойнер например?
13:56
hyperion
PELMEN GUBASTIY, кто именно из боблеистов быстренько закончил карьеру? 39-летний Зубков после своей шестой Олимпиады???
13:54
PELMEN GUBASTIY
Хе-хе.... Похоже -- прощай этап в ТЮМЕ, а то и О.И...... Кстати, меня, как и Буншу "терзают смутные сомнения" ::: как-то быстренько НЕКОТОРЫЕ бобслеисты -- биатлонисты карьеры позаканчали...
13:47
Ковтун
Пусть они сожгут этот список!
13:40
Max2015
на Кубке мира сегодня-завтра будет весело!)
13:38