IBU получил от ВАДА список с именами 31 российского биатлониста, подозреваемого в использовании допинга

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг сообщил, что организация получила от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. По его словам, в нем фигурирует 31 спортсмен, некоторые из которых уже завершили профессиональную карьеру.

- Некоторые из них прекратили выступление или дисквалифицированы, но есть и те, кто участвует в международных соревнованиях, - приводит VG слова Бессеберга. - Рекомендации будут даны нами в течение недели. IBU может отсеять тех спортсменов, которые должны быть временно дисквалифицированы.

Предполагается, что первое заседание специальной группы IBU, которая состоит из юристов и экспертов по борьбе с допингом, запланировано на четверг.

Напомним, ранее следователь ВАДА Ричард Макларен представил вторую часть доклада о применение допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи, а также до и после Игр-2014. В нем утверждалось, что более 1000 атлетов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого.