В Федерации тяжелой атлетики России назвали дискриминационными условия допуска на чемпионат мира

Президент Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов прокомментировал «СЭ» решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) о недопуске российских спортсменов к чемпионату мира-2023.

«Спортсменов заставляют подписывать декларации, которые противоречат Олимпийской хартии, уставу международной федерации и нарушают права человека. Эти декларации являются дискриминационными. Наши спортсмены не могут подписать такой документ. Очевидно, что декларации были составлены так, чтобы наши спортсмены их не подписали. А если подпишут, то становятся уязвимыми. К сожалению, ничего нового — как наши спортсмены не были допущены, так и осталось. В нашем письме к международной федерации мы написали, что наши спортсмены готовы выступать на равных условиях со всеми. Наши спортсмены ничего не нарушили: ни спортивные правила, ни антидопинговые. Мы отказались выступать на дискриминационных основах. Ни один спортсмен нам не прислал подписанную декларацию», — сказал Агапитов.

Агапитов также ответил на вопрос о сохранении диалога с международной федерацией.

«У нас есть телефон, есть электронная почта. Мы пишем письма, они присылают ответы. Понятно, что они ничего не решают, это большая политика. В спортивном русле решать что-то бессмысленно, хотя мы ведем диалог», — добавил он.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

12 мая исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Исключение составляют тяжелоатлеты, которые в настоящее время имеют контрактные или другие связи с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении СВО.