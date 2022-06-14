Тяжелоатлетку Мухаметшину отстранили на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение дисквалифицировать тяжелоатлетку Регину Мухаметшину на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба РУСАДА.

Спортсменка дисквалифицирована за нарушение п. 4.1 («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена») и п. 4.2 («Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода») общероссийских антидопинговых правил.

Срок отбытия дисквалификации отсчитывается от 26 мая 2022 года.

На чемпионате России в 2021 году спортсменка заняла пятое место в весовой категории до 49 кг.