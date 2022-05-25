Президент федерации тяжелой атлетики России объяснил русофобию в своем виде спорта давлением МОК

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов в интервью «СЭ» рассказал о том, что статус его вида спорта в олимпийской программе остается неопределенным.

«По нашей ситуации ничего конкретно не изменилось. Статус тяжелой атлетики как олимпийского вида спорта будут рассматривать в 2023 году. Именно с этим и связана вся политическая обстановка, русофобия, давление нагнетается и здесь, со стороны МОК все это продолжается. Давление МОК с целью выдавить представителей России из тяжелой атлетики», — сказал Агапитов.

Напомним, что из-за допинговых скандалов Международный олимпийский комитет рассматривает возможность лишения тяжелой атлетики олимпийского статуса на Играх в Париже в 2024 году.