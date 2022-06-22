Двукратную чемпионку России Катину дисквалифицировали на четыре года за допинг

Петр Кальмин, личный тренер двукратной чемпионки России по тяжелой атлетике Екатерины Катиной, сообщил о дисквалификации спортсменки на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Екатерина дисквалифицирована на четыре года, она точно не вернется в спорт после окончания дисквалификации. Катина перестала тренироваться сразу после своего отстранения. Не думаю, что она будет подавать апелляцию, давно все поняли, что это бесполезно. Ее дисквалифицировали на основании какого-то списка по абсолютно надуманным вещам», — приводит слова Кальмина ТАСС.

Тренер также заявил, что считает наказание 30-летней штангистки несправедливым и безосновательным.

«Я считаю ее наказание несправедливым и безосновательным. Сама Екатерина поначалу очень переживала, но потом вынуждена была смириться с этим, так как у нее нет никакой возможности доказать свою правоту. Жаль, что ей сейчас нельзя работать тренером, у Катиной есть высшее образование. Это тоже удручает, конечно», — отметил Кальмин.

Срок дисквалификации Катиной, выступавшей в весовой категории до 76 кг, завершится 13 апреля 2025 года.

В апреле 2021 года Катина была временно отстранена от соревнований из-за подозрений в применении допинга.