Российский тяжелоатлет Аккаев дисквалифицирован до 2035 года
16:22
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала двукратного чемпиона мира россиянина Хаджимурата Аккаева до 2035 года, сообщает пресс-служба организации.
36-летний Аккаев наказан за нарушение двух пунктов антидопингового регламента IWF, в которых говорится о запрете на участие в соревнованиях во время отбытия срока отстранения.
Первое наказание за нарушение антидопинговых правил Аккаев отбывал с 2005 по 2007 год.
В 2017 году в результате повторного анализа допинг-образцов с Олимпиады-2012 в Лондоне в пробе Аккаева был обнаружен запрещенный препарат. В 2019 году Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) объявила, что получила уведомление от IWF том, что Аккаев дисквалифицирован на восемь лет.
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