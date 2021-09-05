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Допинг

Российский тяжелоатлет Аккаев дисквалифицирован до 2035 года

16:22
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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала двукратного чемпиона мира россиянина Хаджимурата Аккаева до 2035 года, сообщает пресс-служба организации.

36-летний Аккаев наказан за нарушение двух пунктов антидопингового регламента IWF, в которых говорится о запрете на участие в соревнованиях во время отбытия срока отстранения.

Первое наказание за нарушение антидопинговых правил Аккаев отбывал с 2005 по 2007 год.

В 2017 году в результате повторного анализа допинг-образцов с Олимпиады-2012 в Лондоне в пробе Аккаева был обнаружен запрещенный препарат. В 2019 году Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) объявила, что получила уведомление от IWF том, что Аккаев дисквалифицирован на восемь лет.

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Иван Шитик все материалы автора

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