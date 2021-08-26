Американца наказали за критику главы Федерации тяжелой атлетики России

Комиссия по этике и дисциплинарной ответственности Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) вынесла выговор исполнительному директору Федерации тяжелой атлетики США Филу Эндрюсу, который усомнился в правомочности главы Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова занимать пост в исполкоме IWF.

В июне Эндрюс, главный исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики США, направил письмо временному президенту и членам исполкома IWF, в котором призвал вывести до конституционного конгресса (30 июня 2021 года) из состава шестерых его участников, в том числе Агапитова. Эндрюс написал, что «Агапитов в настоящее время исполняет обязанности в нарушение решения CAS (Спортивного арбитражного суда) в WADA (Всемирном антидопинговом агентстве) против РУСАДА (Российского антидопингового агентства), которое предусматривает, что ни одно официальное лицо, представляющее РФ, не может занимать должность в исполнительном комитете IWF, поэтому мы (IWF) действуем в нарушение этого решения».

Стороны обменялись комментариями сайту Inside the Games на эту тему: Агапитов уточнил, что решение CAS относится только к «представителям правительства РФ», Эндрюс отметил, что «снимает комментарии» в отношении Агапитова, который лично не является частью этого конкретного решения. При этом Эндрюс не отправил «исправительное письмо по электронной почте всем получателям», тогда как обвиняющее письмо было «вводящим в заблуждение и дискриминационным по национальному признаку», целью его было «бросить тень» на Агапитова накануне конституционного конгресса IWF и выборов в исполнительный комитет IWF.

Максим Агапитов подал заявление в комиссию по этике и дисциплинарной ответственности IWF и предложил в судебном порядке разрешить сложившуюся ситуацию.

Как сообщил Агапитов «РИА Новости», комиссия постановила, что жалоба, поданная им 3 июля 2021 года, удовлетворена частично и ответчику, несмотря на то что в письме Эндрюса не было найдено «притеснения или дискриминации», был вынесен выговор.