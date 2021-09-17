Казахстанский тяжелоатлет Линдер умер на 26-м году жизни
09:16
Казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер умер в возрасте 25 лет, сообщила пресс-служба Федерации тяжелой атлетики Казахстана.
«Сегодня ночью ушел из жизни талантливый спортсмен — тяжелоатлет Альберт Линдер. Альберт был примером того, каких выдающихся достижений можно добиться благодаря упорству, дисциплине и любви к своему делу», — говорится в сообщении.
Линдер стал победителем Универсиады-2017, юношеского чемпионата мира-2013 и чемпионате Азии-2017.
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