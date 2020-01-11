Каширина включена в международный пул тестирования

Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, пятикратная чемпионка мира по тяжелой атлетике Татьяна Каширина включена в международный регистрируемый пул тестирования, сообщает официальный сайт Федерации тяжелой атлетике России.

Также в пул тестирования включены чемпионка Европы-2017 Диана Мстиева, которая в августе была дисквалифицирована на 8 лет за нарушение антидопинговых правил, призеры чемпионата Европы Родион Бочков, Мария Вострикова и Кристина Соболь, а также Артур Бабаян, Илья Лунин, Таисия Чижикова и Вячеслав Яркин.

В октябре ФТАР сообщила, что Каширина, Мстиева и еще несколько тяжелоатлетов были исключены из национального пула регистрируемого тестирования Российского антидопингового агентства.