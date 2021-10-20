Олимпийский чемпион поделился подробностями скандального отстранения.

Один из самых популярных волейболистов мира, олимпийский чемпион Лондона Дмитрий Мусэрский дисквалифицирован на девять месяцев — до 5 января. Об этом сообщил клуб спортсмена — японский «Сантори Санбердз». Кейс связан с Московской антидопинговой лабораторией времен Григория Родченкова — тогда там происходило много загадочных и интересных вещей.

Подробнее о нынешней истории рассказал сам Мусэрский.

В ВАДА заявили, что полученные ими данные не требуют никаких доказательств

— О дисквалификации я узнал летом, когда получил травму в Лиге наций, — делится Дмитрий. — При этом вопреки возможным домыслам травма действительно была.

Как выяснилось, положительный результат дала допинг-проба, взятая РУСАДА в конце чемпионата России-2013. Но тогда это скрыли и от меня, и от ВАДА. Я не понимаю зачем, потому что тогда максимальная дисквалификация составила бы всего три месяца.

В результате конфликта между РУСАДА и ВАДА данные попали в ВАДА, и, вероятно, там нашли результат положительной допинг-пробы. Я не знаю всех деталей. Но в ВАДА заявили, что полученные ими данные не требуют никаких доказательств.

Так или иначе, в 2021 году я должен нести ответственность за то, что в 2013 году произошла случайность, а результат сокрыли. Мне кажется, это крайне нечестно. Сейчас возмущения у меня уже меньше, чем летом, но всю эту ситуацию считаю несправедливой по отношению к себе.

Препарат официально признали загрязненным

Самое удивительное и обидное, что у меня не было возможности доказать свою невиновность. Например, вскрыть вторую пробу. Совершенно не учитывался и результат допинг-пробы, взятой всего через две недели в Мировой лиге-2013. Она чистая, как и все пробы, которые у меня брали по ходу карьеры. Я так понимаю, перепроверили все.

В ВАДА не учли и официальное сообщение американской фармацевтической компании, которая в 2015 году публично заявила, что часть ее препаратов в 2013 году случайным образом были загрязнены. В указанных мною при сдаче допинг-теста принимаемых препаратах как раз был тот, что позднее официально признали загрязненным. Компания принесла извинения, но многие спортсмены из-за этого пострадали.

Я сейчас даже не помню химическое название того препарата. Это растительное вещество — то ли экстракт, то ли масло герани. Как я узнал летом, оно широко используется кондитерами и могло попасть в организм даже не через биологические добавки, а через выпечку — торты и кексы. Концентрация запрещенного вещества в моей допинг-пробе как раз свидетельствует о том, что это вещество попало в организм случайно. Его очень мало.