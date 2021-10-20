Дисквалификация Мусэрского. Вопросов пока больше, чем ответов

Перепроверка допинг-проб олимпийского чемпиона может быть связана с базой данных Московской лаборатории.

Мир волейбола шокирован дисквалификацией за допинг Дмитрия Мусэрского, олимпийского чемпиона 2012 года в составе сборной России. 32-летний спортсмен получил девять месяцев дисквалификации в результате перепроверки старой пробы 2013 года. И самое неприятное в этой истории — катастрофическая нехватка официальной информации. О наказании звездного блокирующего сообщила только его команда — японская «Сантори Санебернз». Остальные причастные организации, да и сам волейболист, пока молчат. Попытаемся разобраться — о чем именно. И что в наказании одного из самых известных волейболистов мира выглядит странным.

Подозрительная травма

Во-первых, дисквалификация отсчитывается с 5 апреля 2021-го и завершается 4 января будущего года. При этом сам клуб был уведомлен о наказании только 13 октября. Это значит, что все это время Дмитрий был отстранен, хотя причиной пропуска им Олимпиады в Токио была травма, а проблемы с антидопинговыми организациями. До 5 апреля Мусэрский играл в чемпионате Японии за «Сантори», который привел к историческому чемпионству, а сам стал MVP турнира и лучшим подающим.

Затем в начале июня Дмитрий выступил за сборную России в Лиге наций (причем впервые в национальной команде попробовал себя в качестве диагонального). А 21 июня неожиданно покинул расположение сборной со ссылкой на травму. Если это просто совпадение, значит, оно получилось очень удачным. Серебряных медалей Токио-2020 нас бы не лишили, даже если бы Мусэрский сыграл на Олимпиаде. Но на фоне лишения флага и гимна это был бы крайне неприятный инцидент. То, что игрок, находящийся в отстранении, проводил официальные матчи за сборную — это очень странно, но это не единственное удивительное обстоятельство в данной истории.

Во-вторых, просто так, ради любви к чистому спорту, старые допинг-пробы в волейболе реанализу не подвергают. Почти со стопроцентной уверенностью можно говорить, что перепроверка связана с информацией из базы данных Московской лаборатории. А вот где была взята эта злополучная проба — вопрос. В 2013 году Дмитрий играл в чемпионате России за «Белогорье», а в составе сборной стал победителем Мировой лиги, чемпионом Европы и серебряным призером Кубка чемпионов. Предъявленные сейчас анализы с запрещенкой были сданы в мае 2013 года, то есть до начала международного сезона. Не исключено, речь о старых тестах из хранилища Московской лаборатории. Они были переданы Россией в ВАДА в 2019 году в рамках соглашения о восстановлении РУСАДА.

Безобидный препарат

Проблема всех положительных результатов реанализа допинг-проб — в том, что спустя много лет невозможно доказать факт непреднамеренного приема запрещенки. Сейчас подавляющее большинство оправдательных приговоров связаны со «случайным заражением допингом» — например, при применении разрешенных лекарств, в составе которых находилось что-то, не задекларированное производителем. Ну или в результате употребления зараженного продукта в пищу (например, стероидов с мясом), а также заражения от других людей (например, в результате сексуального контакта). Спустя восемь лет (как в случае с Мусэрским) найти доказательства по всем этим пунктам практически невозможно.

С другой стороны — сравнительно небольшой срок наказания (девять месяцев при максималке в четыре года) может свидетельствовать о том, что речь о достаточно безобидном препарате. Это точно не ЭПО и не влияющие на скорость и выносливость гормоны. Также исключен вариант с мельдонием, который запрещен только с 2016 года. В пресс-релизе «Сантори» препарат не назван, как и какие-либо другие санкции в отношении Мусэрского, кроме дисквалификации. Теоретически он может быть лишен своих титулов за 2013 год, но для этого требуется решение Международной федерации. Пока речь, видимо, идет только об определении ВАДА. Но команд, за которые играл Дмитрий, наказание точно не коснется — оно останется исключительно индивидуальным.

Можно ли оспорить нынешнее решение антидопинговых инстанций? Теоретически да. Но практического смысла в этом нет, ведь до окончания наказания осталось чуть больше двух месяцев. Другой вопрос, что допинговая тень, упавшая еще на одного нашего знаменитого спортсмена, — это очень и очень неприятно. И в целом, и в свете предстоящего в нашей стране мужского чемпионата мира по волейболу-2022. Всего два года назад мы уже пережили скандал с диагональным «Динамо» из Ленобласти Павлом Морозом, в пробе которого был обнаружен кокаин. А в прошлом году на психостимуляторе был пойман игрок «Югры-Самотлора» Павел Руднев. Конечно, это все жизнь, и полностью исключить такие инциденты невозможно. Подобное случается не только в нашей стране и не только в волейболе. Однако все это нисколько не оправдывает Мусэрского. Его дисквалификация — это крайне плохие новости.