Допинг у Дмитрия Мусэрского. Бомба или трагичная случайность?

Объясняем, что произошло с одним из самых популярных волейболистов мира.

В среду утром «Сантори Санбердз» шокировал весь волейбольный мир. Японский клуб объявил, что его главная звезда — олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский — дисквалифицирован на основании положительной допинг-пробы, сданной в мае 2013 года. Срок наказания — с 5 апреля 2021-го по 4 января 2022 года. В таком усеченном виде информация выглядела очень странно. Что за проба? При чем тут 2013-й? Почему только девять месяцев? Из-за этого ли великий блокирующий пропустил Олимпийские игры?

Мы во всем разобрались.

Так что это все-таки было?

Начнем с того, что смуту в размеренное течение ситуации внес японский клуб. Почему именно он решил предать информацию огласке — непонятно. По логике первыми карты на стол должны были выложить Международная (FIVB) и Всероссийская (ВФВ) федерации волейбола. Они глубже знают суть этой истории и занимаются ей, очевидно, давно. И для них новости из Страны восходящего солнца тоже стали неожиданностью.

Не опубликуй их сейчас «Сантори Санбердз», возможно, о дисквалификации Мусэрского мы узнали бы постфактум. Никому в волейбольном мире лишняя шумиха не нужна. А Дмитрий пока все равно не играет — восстанавливается после полученной летом травмы. Но тихо проехать эту историю не вышло.

К слову, упоминания Мусэрского и экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в одном предложении появились еще в декабре 2016-го. После обнародования Ричардом Маклареном второй части доклада по допингу в России был запущен сайт, на котором была опубликована переписка Родченкова с сотрудниками. И там можно встретить: «Мусэрский — метилгексанамин».

Несколько лет никто просто не обращал на это внимания, понимали: концов у той истории не найти. Что там была за положительная проба, не знает ни сам спортсмен, ни наша федерация, ни международная. Однако спустя время Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) все-таки решило разобрать архивы загадочных времен в Московской лаборатории.

Весной приветы из далекого 2013-го прилетели футболистам — досталось Владимиру Обухову. Теперь — волейболистам. И это точно не конец.

Что за препарат нашли у спортсмена?

Радует, что на внезапный поворот в старой истории оперативно отреагировала ВФВ. Зачастую в неудобных ситуациях наши спортивные федерации начинают играть в молчанку. У волейболистов же спустя несколько часов после утечки информации вышел пресс-релиз. Из него понятно, что положительная проба на метилгексанамин была сдана в мае 2013 года после одной из игр чемпионата России. Тогда Мусэрский представлял «Белогорье». Но никто ни о чем в тот момент не узнал. Родченков со своей командой решили эту историю спрятать.

Метилгексанамин, из-за которого теперь Дмитрий в дисквале, — стимулятор центральной нервной системы. Раньше его получали из герани, сейчас в основном производят синтетически. На этом препарате погорели десятки спортсменов, включая знаменитого конькобежца Павла Кулижникова (запрещенка содержалась прямо в энергетике), немецкую лыжницу/биатлонистку Эви Захенбахер-Штеле и, например, спринтера Несту Картера (из-за чего эстафетного золота в Лондоне-2012 была лишена ямайская четверка во главе с Усэйном Болтом).

При этом метилгексанамин — очень неоднозначная история. Условно, если ЭПО — это приговор, то экстракт герани — рулетка. Во-первых, он запрещен только в соревновательный период. В межсезонье — сколько угодно. Но загвоздка в том, что точных сроков выведения из организма нет даже у ВАДА. И легко может быть, что тот же Мусэрский употреблял что-то содержащее этот препарат дней за пять до того самого матча, после которого была взята проба. Во-вторых, метилгексанамин нередко встречается в спортивном питании в качестве загрязненного продукта. Были прецеденты, когда атлетам удавалось это доказывать и получать оправдательные приговоры. Другое дело, что проверить эту версию касательно Дмитрия сейчас, спустя восемь лет, просто невозможно.

А вот вариант спортсмена по поводу возможного попадания экстракта герани через выпечку — отметаем. Два авторитетных источника из мира антидопинга объяснили нам, что такое исключено.

Так из-за этого Мусэрский пропустил Олимпиаду?

Летом Дмитрий действительно получил травму, и его досрочная демобилизация из сборной связана именно с этим. Хотя на тот момент федерация уже знала о разбирательствах. Возможно, во избежание рисков Мусэрского в Токио и не взяли бы, но конкретно тогда ситуация разрешилась сама собой — у спортсмена травма, с которой он борется до сих пор.

Всего девять месяцев он получил за полное сотрудничество со следствием. Пошел бы в CAS — грозило бы куда больше. Исходя из интересов своей карьеры, Дмитрий все сделал правильно. Тем более что уже с ноября он может приступить к тренировкам с командой. Это ощутимый бонус.

Результаты матчей сборной в Лиге наций-2021, в которых он принимал участие, аннулированы, несмотря на дисквал с 5 апреля, не будут. Таков регламент FIVB. Больше того, ВФВ оказывает моральную поддержу спортсмену, а генеральный менеджер Сергей Тетюхин уже заявил, что Дмитрия ждут в национальной команде. Не исключено даже, что в августе-сентябре будущего года Мусэрский сыграет на домашнем ЧМ 2022.