Призер Токио Стояновский: «Поехать на Олимпиаду? Без шансов»

Российские пляжники Илья Лешуков и Олег Стояновский в интервью «СЭ» оценили возможность поехать на Олимпийские игры в Париже.

— По поводу отстранения у вас уже стадия «принятие»?

Олег: Стадия «надоела эта тема», столько это тянется.

Илья: Самое популярное, что мы слышим — ах, как жалко парней. Или второй вариант — ну чего, какие там инсайды, когда возвращают?

— Вы не хотите жалости?

Илья: А что мы сделаем?

Олег: Не мы принимаем решение.

— Есть разные реакции. Вон можно заявиться на турниры 4 на 4, Красильникова с Семеновым взять, дрим-тим.

Олег: А где сейчас Красильников? Да и какая разница, Россию все равно нигде не привлекают. Хоть 6 на 6, в любом формате.

— Говорят, wild card хотим послать.

Олег: Мы можем посылать wild card сколько угодно, мы на каждый международный турнир заявляемся.

Илья: Да, для соблюдения всех правил. Мы есть во всех заявках. Почему-то только перед началом турниров нас снимают. Не понимаем, почему. Может, потому что не приезжаем? Мы тут думали — может, доехать до какого-нибудь международного турнира? Показаться, сказать — вот наши заявки.

— Подождите, но есть МОК. У него свои критерии.

Олег: А все равно FIVB будет принимать решение. МОК же сто раз говорил федерациям — сами принимайте решение. Если они не допускают «классиков», то и нас не допустят.

Илья: Нет, МОК может допустить даже. Но FIVB не допустит до отборочных турниров и все. Да и мы ни по одному критерию не подходим — у нас нет очков...

Олег: Мы не чемпионы мира пока, не проходим континентальный отбор.

— Но вы же не государством финансируетесь?

Олег: Даже не в этом дело. Даже если мы соблюдем все те критерии МОК, все равно не отберемся. Без шансов.

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