«Динамо» обыграло «Ленинградку» во втором матче серии за «бронзу» женской суперлиги

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«Динамо» победило «Ленинградку» во втором матче серии за третье место в чемпионате России-2023/24 среди женщин — 3:2.

Московская команда сравняла счет в серии матчей до трех побед (1-1). Первая встреча завершилась победой волейболисток из Санкт-Петербурга (3:2).

Чемпионат России. Женщины

Матч за 3-е место

«Динамо» (Москва) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:2 (21:25, 25:22, 21:25, 25:16, 15:9).

20 апреля.

Счет в серии: 1-1