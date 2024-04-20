«Динамо» обыграло «Ленинградку» во втором матче серии за «бронзу» женской суперлиги
«Динамо» победило «Ленинградку» во втором матче серии за третье место в чемпионате России-2023/24 среди женщин — 3:2.
Московская команда сравняла счет в серии матчей до трех побед (1-1). Первая встреча завершилась победой волейболисток из Санкт-Петербурга (3:2).
Чемпионат России. Женщины
Матч за 3-е место
«Динамо» (Москва) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:2 (21:25, 25:22, 21:25, 25:16, 15:9).
20 апреля.
Счет в серии: 1-1
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