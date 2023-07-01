«Чаще всего слышим про отстранение — ах, как жалко парней». Говорит лучшая пара страны в пляжном волейболе

Интервью с серебряными призерами Игр в Токио Ильей Лешуковым и Олегом Стояновским.

В курорте Зеленоградске Калининградской области стартовал девятый этап чемпионата России по пляжному волейболу. Не центр зрительского внимания, но призовые тут разыгрываются отличные — в общей сложности 2 миллиона рублей. Всего этапов 15 плюс финал 7-10 сентября в Анапе, на кону 29 миллионов. Заработать в случае побед везде на пару можно 2,5 миллиона рублей — неплохая сумма, еще и без учета других турниров.

Очень близка к максимальному результату второй раз подряд лучшая российская пара, серебряные призеры Токио-2021 Лешуков/Стояновский. Хоть и не ездят на каждый этап, но в прошлом сезоне они выиграли вообще все соревнования, в которых приняли участие. В этом собрали золото на четырех этапах чемпионата, но неожиданно проиграли на последнем, московском в финале. Для пляжного волейбола это равно поражению футбольного «Зенита» в премьер-лиге или Йоханнеса Бе в биатлоне.

«СЭ» поговорил с пляжниками, выступающими за Новый Уренгой, в преддверии нового этапа в Зеленоградске. Который они начали с двух разгромов соперников на групповом этапе.

Дайте нам рыжего!

— Как вам Зеленоградск? Много котов встретили? (Курорт считается городом котов, они ходят прямо по улицам и кафе. — Прим. «СЭ»)

Олег: Отлично, ветра сегодня не было, погода отличная. Котов много, вокруг отеля ходят на постоянной основе. Внутрь не заходят.

Илья: Я вообще котов не очень люблю, больше по собакам.

— Вы прямо злые приехали, всех разносите. Это из-за второго места на предыдущем этапе?

Илья: Конечно, спим и видим, как мы стали вторыми. Дайте нам обратно рыжего, будем возвращать долги! Мы здесь для этого! (Имеется в виду Максим Сиволап, который вместе с Игорем Величко обыграл пару в Москве. — Прим. «СЭ»),

— Вам дуэль взглядов нужна, как в боях.

Илья: Ага, когда будем выходить, при приветствии за руку их дернем под сеткой. Ну и посильнее сжимать, конечно.

Олег Стояновский (справа) и Илья Лешуков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Мотивации прибавилось?

Олег: Ну один раз второе место, ладно.

Илья: Наша задача же показывать высокий уровень волейбола, мы были в финале, показали хороший уровень, в целом довольны. Тяжело сказать, что мы там что-то не так делали.

Олег: У нас были тяжелые матчи, мы их просто переламывали, перебарывали. В этот раз не получилось. Ничего страшного.

Илья: В этот раз скучно было. Совсем ничего не сделали.

— Уже здесь, в Зеленоградске, у вас был момент, когда во втором сете стали неправильно вести счет — ну или игроки думали, что он другой. Влияло такое когда-нибудь на ход матча?

Олег: У меня ни разу не было.

Илья: У меня было на международном турнире в Азербайджане. Играем с латышами, заканчиваем партию, выигрываем — а они нам говорят: «Нет-нет, в смысле? Счет другой». А счет был в районе 14:13. Начали спорить, они отказались уходить, позвали супервайзера. Он смотрел видео всей концовки третьей партии и подтвердил, что выиграли.

В вопросе с отстранением стадия «надоела эта тема»

— С белорусами вчера говорили, и они сказали, что Олегу Стояновскому должно быть обиднее из-за отстранения, чем им.

Олег: Странно даже. (Смеется.) И вопрос своевременный.

— У вас уже стадия «принятие»?

Олег: Стадия «надоела эта тема», столько это тянется.

Илья: Самое популярное, что мы слышим — ах, как жалко парней. Или второй вариант — ну чего, какие там инсайды, когда возвращают?

— Вы не хотите жалости?

Илья: А что мы сделаем?

Олег: Не мы принимаем решение.

— Есть разные реакции. Вон можно заявиться на турниры 4 на 4, Красильникова с Семеновым взять, дрим-тим.

Олег: А где сейчас Красильников? Да и какая разница, Россию все равно нигде не привлекают. Хоть 6 на 6, в любом формате.

Олег Стояновский (справа) и Илья Лешуков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Говорят, wild card хотим послать.

Олег: Мы можем посылать wild card сколько угодно, мы на каждый международный турнир заявляемся.

Илья: Да, для соблюдения всех правил. Мы есть во всех заявках. Почему-то только перед началом турниров нас снимают. Не понимаем, почему. Может, потому что не приезжаем? Мы тут думали — может, доехать до какого-нибудь международного турнира? Показаться, сказать — вот наши заявки.

— Подождите, но есть МОК. У него свои критерии.

Олег: А все равно FIVB будет принимать решение. МОК же сто раз говорил федерациям — сами принимайте решение. Если они не допускают «классиков», то и нас не допустят.

Илья: Нет, МОК может допустить даже. Но FIVB не допустит до отборочных турниров и все. Да и мы ни по одному критерию не подходим — у нас нет очков...

Олег: Мы не чемпионы мира пока, не проходим континентальный отбор.

— Но вы же не государством финансируетесь?

Олег: Даже не в этом дело. Даже если мы соблюдем все те критерии МОК, все равно не отберемся. Без шансов.

Фигуристам не на что жаловаться в заработках

— Тогда зачем все это? Заработать? Я тут говорил с Сергеем Шубенковым, он сказал, что подумает откопать свой диплом юридический. А вы инженер-экономист, Илья.

Олег: Он старый уже. (Смеется.) Еще и сломался опять. Нет, если серьезно, то здоровья ему.

Илья: Пойти работать по другой профессии — пока нет. Есть клуб «Факел», которому мы интересны, мы хорошо выступаем.

Олег: Нам 25-26 лет, рано еще об этом думать. Бан же не вечно будет.

— Олег, какая вещь вас больше всего бесит из-за роста?

Илья: Поезда. Или вопросы, какой у него рост. (Смеется.)

Олег: Думаю, кровати в гостиницах. Здесь не подходит, вообще нигде не подходит. Она и узкая, и короткая. Тяжело, что поделать. Я плохо сплю. С такими техническими особенностями сталкиваюсь.

Олег Стояновский (справа) и Илья Лешуков с кубком за победу в этапе чемпионата России по пляжному волейболу среди мужчин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Илья, почему волейбол, а не футбол или баскетбол, которыми вы занимались?

Илья: В волейболе получалось намного лучше, по духу был ближе этот спорт. В детстве не повезло с командой в футболе, а в волейболе повезло.

— У футболистов зарплаты выше. Вы довольны заработком? Даже фигуристы бы позавидовали 2 миллионам призовых на каждом этапе.

Илья: Ну так призовой фонд делится на 16 команд. Победители получают 200 тысяч. Для фигурного катания это много, что ли? Спросите у них. У них в шоу просто за выход в шоу столько же получают.

Олег: И за первые места, по-моему, тысяч 400. Гораздо больше рекламных контрактов. Так что им не на что жаловаться. Законы рынка, он диктует условия в таких вопросах. Кто более популярен, тот больше и зарабатывает.

— Значить, нужно тоже двигаться в сторону шоу?

Илья: Мы ищем, конечно. Делаем новые форматы, мастер-классы, стараемся популяризировать наш вид спорта как можем, и в финансовой стороне получается оставаться заинтересованными. Мы пока находим это сочетание, нам нравится.