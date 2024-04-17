Московское «Динамо» победило «Белогорье» и вышло в финал плей-офф суперлиги

Московское «Динамо» дома победило «Белогорье» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф суперлиги — 3:2.

Бело-голубые по ходу матча уступали со счетом 2:0 по сетам.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Динамо». Московский клуб вышел в финал плей-офф и встретится с казанским «Зенитом». «Белгорье» разыграет бронзовые медали в серии с «Факелом».

Чемпионат России. Мужчины

1/2 финала

«Динамо» (Москва) — «Белогорье» (Белгород) — 3:2 (22:25, 21:25, 25:23, 25:17, 15:11)

17 апреля.

Счет в серии: 3-1