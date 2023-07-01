Пляжные волейболисты Лешуков и Стояновский предложили фигуристам не жаловаться на заработки

Серебряный призер Токио Олег Стояновский и его партнер Илья Лешуков в интервью «СЭ» оценили заработки в своем виде спорта — пляжном волейболе.

— Илья, почему волейбол, а не футбол или баскетбол, которыми вы занимались?

Илья: В волейболе получалось намного лучше, по духу был ближе этот спорт. В детстве не повезло с командой в футболе, а в волейболе повезло.

— У футболистов зарплаты выше. Вы довольны заработком? Даже фигуристы бы позавидовали 2 миллионам призовых на каждом этапе.

Илья: Ну так призовой фонд делится на 16 команд. Победители получают 200 тысяч. Для фигурного катания это много, что ли? Спросите у них. У них в шоу просто за выход в шоу столько же получают.

Олег: И за первые места, по-моему, тысяч 400. Гораздо больше рекламных контрактов. Так что им не на что жаловаться. Законы рынка, он диктует условия в таких вопросах. Кто более популярен, тот больше и зарабатывает.

— Значить, нужно тоже двигаться в сторону шоу?

Илья: Мы ищем, конечно. Делаем новые форматы, мастер-классы, стараемся популяризировать наш вид спорта как можем, и в финансовой стороне получается оставаться заинтересованными. Мы пока находим это сочетание, нам нравится.

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