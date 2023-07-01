Волейбол
Россия
Новости
Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
Игры
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 04:31

Губернатор Калининградской области: «У нас теперь три команды в премьер-лиге российского спорта»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, сколько регион тратит на женскую волейбольную команду «Локомотив».

«У нас за пять лет своего существования команда «Локомотив» выиграла три серебра и два золота в российском чемпионате. Она нам обходится в очень в небольшие средства. Мы помогаем «Локомотиву», если не ошибаюсь, на сумму в 15 миллионов или 20 миллионов рублей. И эта сумма идет на молодежку. В остальном их финансирует РЖД.

Я хочу похвалить Александра Косырькова, директора клуба. Он выстроил такую отлично работающую пирамиду в подготовке девочек — вот с самого юного возраста, когда они начинают заниматься волейболом и до, собственно говоря, уже основной команды, которая играет в Суперлиге. Но я могу вам сказать, что у нас и клуб в регби-7 «Балтийский штурм» вышел в высшую лигу. Поэтому у нас теперь аж три команды по игровым видам спорта находятся в премьер-лиге российского спорта", — цитируют «Известия» Алиханова.

Источник: https://iz.ru/1537599/aleksei-fomin/zadacha-baltiki-povtorit-put-orenburga-byt-v-desiatke-rpl
Волейбол
ВК Локомотив (Новосибирск)
0
Читайте также
Правительство Чехии запретило выдавать визы спортсменам из России
Решающая встреча между Мбаппе и руководством «ПСЖ» состоится 30 июня
Сын актера Ефремова выпал из окна в Москве
В Кремле ожидают более подробных данных о задержании хоккеиста РФ в Польше
Залужный назвал бесящими заявления о медленном контрнаступлении Украины
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Волейбол vs футбол
Тетюхин: "Я завершаю карьеру"
"Зенит" - обладатель Кубка России!
Финал Кубка России: как это было
Андрей Воронков: "Всегда будем стремиться к максимуму"
Шаманы пришли в отель сборной России
Грек после разгрома планирует болеть за Россию
Мусэрский: «Физически я полностью готов к турниру»
«Решил, что лучше не петь ни российский, ни финский гимн»
Волейболист нашей сборной объяснил, зачем соперник после игры фоткался с ним
Он впервые вышел в стартовом составе, а белорусы забомбили его подачами
«Во втором сете мы немного расслабились»
Екатерина Ефимова — о пожарах в Сибири и Евро-2019
Сборная России выиграла Лигу наций! Море эмоций!
Волейбол. Иран. Безумие!
Вадим Панков: "Мы провели отличную игру"
Вадим Панков: "Игра была равной, нам просто везло в концовках"
На сборную России на ЧМ надвигается тайфун
Чудеса произношения от диктора
Как "Зенит" праздновал чемпионство
Михайлов - лучший нападающий КМ-2015
Алексей Обмочаев: "Важен каждый матч"
Александр Бутько: "От победы всегда положительные эмоции"
Стартовал мужской турнир Кубка мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В России начали производить волейбольные мячи в рамках импортозамещения
Новости
RSS RSS
Все новости