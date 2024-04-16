ВФВ — об инциденте в матче суперлиги между «Динамо» и «Локомотивом»: «Быть площадкой для споров мы не хотим»

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) прокомментировала инцидент, произошедший на полуфинальном матче женской суперлиги между московским «Динамо» и «Локомотивом».

«Мы понимаем, что инцидент, произошедший на одном из последних матчей женской суперлиги и после него, произвел широкий общественный резонанс, но быть площадкой для бесконечных споров мы не хотим. Еще раз призываем относиться друг к другу с уважением. В случае повторения споров и скандалов в чате, мы будем вынуждены закрыть комментарии», — говорится в заявлении федерации.

«Локомотив» выиграл серию у московского «Динамо» со счетом 3-2 и вышел в финал плей-офф женской суперлиги, в котором встретится с казанским «Динамо».

Московское «Динамо» сыграет против «Ленинградки» в серии за третье место.