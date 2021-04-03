Волейболистки «Локомотива» впервые стали чемпионами России
21:26
Калининградский «Локомотив» выиграл у московского «Динамо» (3:2) в матче финала женской волейбольной Суперлиги. Встреча прошла в Казани.
Калининградки уступали по ходу матча со счетом 0:2, но смогли обыграть москвичек.
Для «Локо» эта победа в чемпионате России стала первой в истории.
Волейбол. Суперлига. Финал. Женщины
«Локомотив» (Калининградская область) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (21:25, 19:25, 25:23, 25:19, 15:12)
3 апреля. Казань.
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Зачет
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