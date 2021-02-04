«Динамо» проиграло турецкой команде «Экзачибаши» в Лиге чемпионов

Московское «Динамо» проиграло команде из Труции «Экзачибаши» (16:25, 25:19, 14:25, 18:25) в матче 6-го тура группового этапа женской волейбольной Лиги чемпионов.

Таким образом, турецкий клуб досрочно вышел в плей-офф с первого места в группе D. У «Динамо» есть шанс выйти в 1/4 финала как лучшая команда из занявших вторые места.

Волейбол

Лига чемпионов. Женщины

Группа D

«Эджзаджибаши» (Турция) — «Динамо М» (Россия) — 3:1 (25:16, 19:25, 25:14, 25:18)