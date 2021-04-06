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Дмитрий Мусэрский стал чемпионом Японии

15:20
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Олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский стал чемпионом Японии в составе клуба «Сантори Санбердз». В финальном матче его команда обыграла «Панасоник Пантерс» — 3-0 (25:21, 25:23, 25:20). Россиянин набрал 28 очков.

В нынешнем сезоне 32-летний Мусэрский был признан самым ценным игроком. Также он получил приз лучшему подающему и в третий раз кряду попал в символическую сборную чемпионата Японии.

Напомним, в августе 2018 года Мусэрский подписал двухлетний контракт с «Сантори Санбердз» из Осаки.

Мусэрский с 2006 года выступал за белгородское «Белогорье», в составе которого выигрывал чемпионат и Кубок России, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

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