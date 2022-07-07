Русская волейболистка о переезде в Португалию: «Я была в шоке. Все в новинку»

Российская волейболистка Евгения Бочкарева рассказала, как адаптировалась к жизни в Португалии. Спортсменка с прошлого сезона выступает за лиссабонский «Спортинг».

«Я была в шоке от новой страны, людей, португальского языка. Для меня все было в новинку. Тем не менее меня приятно удивили приветливые и дружелюбные люди, все готовы тебе помочь. И мне реально помогли, хотя у них в менталитете заложена медлительность. Люди в Португалии живут на чилле и расслабоне. В России все иначе работает. Это немного напрягало, но сейчас я к этому привыкла. Если ты чего-то хочешь, нужно немного подождать», — приводит слова Бочкаревой Sport24.

Волейболистка рассказал, что при переезде столкнулась с синдромом мигранта.

«Когда я адаптировалась, поняла, что Португалия — прекрасная страна. Правда, я столкнулась с синдромом мигранта. Первый месяц ходила в розовых очках, мне все нравилось. Потом я поняла, что очень скучаю по своей семье. Это произошло очень резко. Период был очень депрессивным, но я постаралась выбраться из него: сдружилась с некоторыми людьми в команде, улучшила свой английский, начала улавливать португальские слова, потому что в команде все говорят на нем. Я чувствовала себя хорошо, но уставала от тренировок, которые принципиально отличались от тех, что были у меня в России», — отметила Бочкарева.