Волейболистка «Спортинга» заявила о готовности вернуться в Россию из-за финансовых причин

Российская волейболистка лиссабонского «Спортинг» Евгения Бочкарева рассказала, что готова вернуться в Россию. По ее словам, одна из причин такого решения кроется в финансовом аспекте.

«Нет, в «Спортинге» я не остаюсь, но буду рассматривать все возможные варианты, — приводит слова Бочкарева Sport24. — И в России. Я готова вернуться, если поступит предложение, несмотря на то что хочу и дальше изучать этот мир. Почему готова вернуться домой? Наверное, больше по финансовым причинам, тоске по Суперлиге и российскому уровню волейбола. Когда я смотрела игры своих друзей, понимала, что хочу обратно. Но я понимаю, что могу столкнуться совсем с другой реальностью«.

Волейболистка рассказала, что всегда хотела играть во Франции.

«Посмотрим, как сложится. Я открыта к предложениям. Как на меня повлияла политическая ситуация? Хоть и говорят, что спорт вне политики, но это не так. Тем не менее, когда все случилось, я плакала на тренировке, и вся команда меня поддержала. Я была в ужасе, переживала за свою семью, которая осталась дома, потому что никто не знал, как будут развиваться события. «Спортинг» сказал, что я могу оставаться в Лиссабоне столько времени, сколько мне потребуется», — сказала она.