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Сегодня, 17:01

Экс-игрок женской сборной США по волейболу подверглась нападению бездомного в Нью-Йорке

Иван Шитик
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпиад-2008 в составе сборной США по волейболу Ким Гласс подверглась нападению в Нью-Йорке, сообщает New York Post.

По словам 37-летней женщины, на улице к ней подошел бездомный мужчина, у которого в руках оказалась металлическая труба. Он нанес ей удар в область головы, из-за которого она чуть не потеряла сознание.

Нападавшего задержали очевидцы, после чего передали сотрудникам правоохранительных органов.

Чемпионка получила многочисленные переломы и травмы лица. По словам женщины, она боялась, что ослепнет, но зрение удалось сохранить.

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