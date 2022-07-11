Экс-игрок женской сборной США по волейболу подверглась нападению бездомного в Нью-Йорке

Серебряный призер Олимпиад-2008 в составе сборной США по волейболу Ким Гласс подверглась нападению в Нью-Йорке, сообщает New York Post.

По словам 37-летней женщины, на улице к ней подошел бездомный мужчина, у которого в руках оказалась металлическая труба. Он нанес ей удар в область головы, из-за которого она чуть не потеряла сознание.

Нападавшего задержали очевидцы, после чего передали сотрудникам правоохранительных органов.

Чемпионка получила многочисленные переломы и травмы лица. По словам женщины, она боялась, что ослепнет, но зрение удалось сохранить.