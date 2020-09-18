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Матчи женского чемпионата Европы-2021 пройдут в Валенсии и Страсбурге

17:50

Французский Страсбург вместе с испанской Валенсией выбраны местом проведения женского чемпионата Европы по баскетболу 2021 года, сообщается на сайте турнира.

На арене в Страсбурге пройдет часть матчей группового этапа и 1/4 финала турнира. Ранее было объявлено, что другую часть матчей группового этапа и 1/4 финала чемпионата Европы примет Валенсия, где также пройдут игры финальной стадии турнира.

Женский чемпионат Европы по баскетболу должен пройти 17-27 июня 2021 года.

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