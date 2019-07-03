В Неаполе открылись Игры XXX Универсиады. Главная звезда церемонии - спортсменка из Свазиленда

В Неаполе состоялась торжественная церемония открытия Игр XXX Летней Универсиады. Мероприятие закончилось традиционным парадом стран-участниц соревнований. Особое внимание привлекла к себе спортсменка из Эсватини (Свазиленда). Ролик с ее улыбкой и воздушными поцелуями был дважды отдельно опубликован в официальном Twitter Универсиады.

Соревнования пройдут с 3 по 14 июля. В них примет участие 5971 спортсмен из 112 стран. Всего будет разыграно 74 комплекта наград в 18 видах спорта.