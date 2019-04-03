Создан оргкомитет для проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Создан оргкомитет для подготовки заявочной компании Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Работа оргкомитета продлится до 2 июля 2019 года. Уже в июле в итальянском Неаполе на заседании исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU) будет объявлено место проведения Всемирной летней Универсиады 2023 года. Перед этим, в июне, Свердловская область должна представить FISU свою заявочную книгу на проведение в Екатеринбурге Универсиады", - говорится в сообщении департамента информационной политики региона.

В состав регионального оргкомитета вошли 34 человека.

Во время Универсиады Екатеринбург планирует принять 200 тысяч гостей из 150 стран, в том числе 12 тысяч спортсменов. В рамках Универсиады-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. Напомним, что в этом году летняя Универсиада прошла в Неаполе, а зимняя - в Красноярске. В 2021 году Игры примут китайский Чэнду и швейцарский Люцерн. Зимние Игры 2023 года состоятся в Лейк-Плэсиде (США).