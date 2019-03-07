Российские хоккеисты победили Венгрию на Универсиаде

Мужская сборная России по хоккею обыграла команду Венгрии со счетом 8:0 в матче группового этапа Универсиады, которая проходит в Красноярске.

В составе сборной России по две шайбы забросили Иван Ларичев и Игорь Руденков, Павел Медведев, Никита Камалов, Владислав Мисников и Евгений Воронков отличились по разу.

После четырех игр россияне с 11 очками в активе занимают первое место в группе. Вторыми идут словаки (10), третьими – чехи (6), четвертыми – американцы (3).

В следующем матче сборная России сыграет с командой Чехии. Встреча пройдет 9 марта.