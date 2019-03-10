Россия завоевала бронзу женского турнира Универсиады по керлингу, победила Швеция

На зимней Универсиаде-2018 в Красноярске завершились соревнования по керлингу.

У женщин третье место заняла сборная России. В матче за бронзу россиянки обыграли команду Великобритании (12:5). За российскую команду выступали Ульяна Васильева, Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина и Анна Веневцева. Золото завоевала сборная Швеции, в финале обыгравшая команду Кореи (8:3).

В финале мужского турнира сборная Норвегии обыграла команду Канады (6:5). В матче за третье место Великобритания обыграла Швейцарию (10:5). Сборная России стала девятой на предварительной стадии и не вышла в плей-офф.

Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске проходит со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет