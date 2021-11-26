На Универсиаду в Екатеринбурге дополнительно выделят 229 миллионов рублей

Дополнительно 229,1 миллиона рублей планируется выделить на подготовку к Универсиаде в Екатеринбурге 2023 года. Средства пойдут на благоустройство объектов и капремонт системы освещения и зданий.

«По объектам Универсиады дополнительно предполагается [выделить] 229,1 млн рублей. В данном случае речь идет о капремонте системы освещения и зданий, а также благоустройстве крытого футбольного манежа «Урал», — цитирует ТАСС министр финансов области Александр Старков.

Министр добавил, что 45 миллионов рублей выделят на ремонт дворца игровых видов спорта «Уралочка», 39,1 миллиона рублей — на строительство центра «Уральская футбольная академия». Соответствующие средства заложат в проекте областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.

Ранее сообщалось, что общий объем средств, которые выделят на подготовку и проведение Универсиады, составит 69,8 миллиарда рублей.