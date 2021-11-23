Стал известен состав хоккейной сборной России на Универсиаду в Швейцарии

Штаб сборной России утвердил список игроков, которые в составе мужской студенческой сборной России начнут подготовку к XXX Зимней Универсиаде в Швейцарии, сообщает сайт ФХР.

Вратари: Артур Ахтямов («Барс», Казань), Сергей Мыльников («Челмет», Челябинск), Андрей Сковронский («Спартак», Москва).

Защитники: Дмитрий Алексеев, Богдан Жиляков (оба — «Челмет», Челябинск), Сергей Варлов («Торос», Нижнекамск), Иван Воробев («Лада», Тольятти), Анатолий Елизаров («Югра», Ханты-Мансийск), Кирилл Меляков (АКМ, Тульская область), Владислав Семин («Металлург», Магнитогорск), Иван Сушинский («Горняк-УГМК», Верхняя Пышма), Марк Янчевский («Барс», Казань).

Нападающие: Илья Авраменко («Химик», Воскресенск), Максим Баин («Металлург», Новокузнецк), Данил Гизатуллин («Нефтяник», Альметьевск), Кирилл Крутов («Барс», Казань), Владислав Лукин, Даниил Скориков (оба — «Торос», Нефтекамск), Даниил Огирчук («СКА-Нева», Санкт-Петербург), Роман Опалев, Павел Щербаков (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Иван Савчик («Югра», Ханты-Мансийск), Донат Стальнов («Лада», Тольятти), Радель Фазлеев («Нефтяник», Альметьевск), Михаил Шалагин (АКМ, Тульская область), Вячеслав Шевченко («Металлург», Новокузнецк), Павел Шен (ХК «Сочи», Сочи).

Тренерский штаб: Владислав Хромых — главный тренер, Денис Баев, Евгений Ставровский — тренеры, Виталий Чумичев — тренер вратарей, Александр Кофанов — тренер по физической подготовке.

После соблюдения необходимых карантинных мероприятий спортсмены приступят к занятиям на льду, в тренажерном и игровом залах. Тренировки в Новогорске продлятся до 7 декабря.

8 декабря сборная отправится в Швейцарию. Российская команда выступит в группе А вместе со сборными Швейцарии, Чехии, Казахстана и Южной Кореи. Матчи мужского хоккейного турнира Зимней Универсиады пройдут на стадионе в городе Цуг.