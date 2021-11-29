Зимняя Универсиада-2021
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Зимняя Универсиада-2021 отменена из-за появления нового штамма коронавируса

15:30
Универсиада. Фото Global Look Press
Универсиада. Фото Global Look Press
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Зимняя Универсиада 2021 года отменена из-за появления нового штамма коронавируса, сообщает Inside the Games.

Власти Люцерна и FISU приняли такое решение в связи с опасностью из-за нового штамма коронавируса — «омикрона».

Универсиада изначально должна былв пройти в Швейцарии в январе 2021 года, но была позже перенесена на декабрь — с 11 по 21 числа соответственно.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное