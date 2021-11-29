Зимняя Универсиада-2021 отменена из-за появления нового штамма коронавируса
15:30
Зимняя Универсиада 2021 года отменена из-за появления нового штамма коронавируса, сообщает Inside the Games.
Власти Люцерна и FISU приняли такое решение в связи с опасностью из-за нового штамма коронавируса — «омикрона».
Универсиада изначально должна былв пройти в Швейцарии в январе 2021 года, но была позже перенесена на декабрь — с 11 по 21 числа соответственно.
Читайте также
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю