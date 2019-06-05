На Универсиаде 2019 в Неаполе выступит около 280 россиян. Легкоатлеты не примут участия из-за статуса ВФЛА

Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов рассказал, что около 280 российских спортсменов примут участие в летней Универсиаде 2019 года, которая пройдет в Неаполе.

Российская делегация на Универсиаде-2017 состояла из 517 человек, из которых 348 – спортсмены. При этом в соревнованиях не принимали участие российские легкоатлеты. Российские спортсмены завоевали 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей, заняв четвертое место в общекомандном медальном зачете.

– Около 280 спортсменов примут участие в летней Универсиаде в Неаполе, всего состав делегации составит 361 человек, – приводит ТАСС слова Сейранова. – Российские спортсмены примут участие в соревнованиях во всех видах спорта, кроме легкой атлетики. К сожалению, из-за статуса Всероссийской федерации легкой атлетики россияне не могут выступать под своим флагом, а выступление в нейтральном статусе на Универсиаде не предусмотрено. Основная часть российских спортсменов вылетит в Неаполь 29-30 июня. Оформлением виз занимаются федерации, но проблем у нас не должно быть. У многих есть многолетние визы, всем сделаны официальные приглашения в страну для участия в Универсиаде.

Все квоты на Универсиаду жестко расписаны, в каждом виде спорта для всех участников они сокращены до невозможности. Например, в стрельбе разыгрывается 15 комплектов медалей, а привезти можно только четырех мужчин и девушек. Такое ужесточение квот произошло из-за сложностей с проживанием спортсменов. На Универсиаде в Италии будут организованы три кластера, например, спортсмены, которые будут соревноваться в Неаполе, будут жить на круизном лайнере.

Никогда не было такого, чтобы для соревнований по художественной гимнастике можно было заявить только пять человек, без шестой запасной. И в индивидуальных соревнованиях по легкой атлетике будут участвовать не две спортсменки от каждой страны, а по одной. Но все страны находятся в одинаковых условиях.

Универсиада в Неаполе пройдет с 3 по 14 июля.