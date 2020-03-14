Матыцин обсудил с властями Свердловской области подготовку к Универсиаде

В субботу, 14 марта, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин совершил рабочую поездку в Екатеринбург и провел встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В рамках поездки поднимался вопрос о подготовки Екатеринбурга к летней Универсиаде-2023.

— Эта рабочая поездка была посвящена в том числе цели посмотреть, как осуществляется подготовка к Универсиаде. Будем продолжать все вместе слаженно работать, — сказал Олег Матыцин. — Россия в последние годы задает стандарты проведения международных соревнований. К нам стремятся ехать.

Университет должен сыграть ключевую роль в Универсиаде и в том наследии, которое после нее останется. Кроме того, студенты — это кадры, которые в ближайшем будущем будут реализовывать все значимые национальные проекты.