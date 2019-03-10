Елена Чиркова: "Гербулова сильнее меня ходом, но это спорт. Сегодня Прощеное Воскресенье, так что простите за все!"

Российская биатлонистка Елена Чиркова, ставшая бронзовым призером Универсиады в масс-старте после дисквалификации Натальи Гербуловой, прокомментировала эту ситуацию.

– Когда я уходила с последнего рубежа, мой тренер кричал мне: борешься за третье место! Я посмотрела на табло и увидела, что иду пятая, а передо мной Тома Воронина. Но поверила тренеру и поняла, что надо бежать и обгонять, поэтому даже мысли не было бросить гонку. Мы все спортсмены, должны биться до конца – если бы я шла десятой, боролась бы за 10-е место. Я рада результату, но Наталья Гербулова сильнее меня ходом, и все же это спорт, каждый может допустить ошибку, а правила есть правила. Сегодня еще Прощеное Воскресенье, так что простите меня за все, если я в чем-то была не права! – сказала Чиркова.

В чем была ошибка Натальи? Она выходила со штрафного круга, и ее должна была пропустить девушка, которая на этот круг заходила. Но вместо этого они столкнулись, и Наталья переступила через фишку. Так нельзя делать – уже много случаев было, когда наших спортсменов снимали за это. Но у меня таких историй пока нет.

Наталья – очень вспыльчивый человек, ей нужно немного отойти от этого. Сейчас она зла на себя, что совершила такую ошибку. Я пыталась подойти и поддержать ее, но необходимо время. (Егор Бычков)

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