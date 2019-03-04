Екатерина Ефременкова: "Я не очень довольна третьим местом, потому что каждый из нас приезжает сюда за золотом"

Российская шорт-трекистка Екатерина Ефременкова, которая завоевала бронзу в шорт-треке на дистанции 1500 м на Универсиаде в Красноярске, прокомментировала свое выступление. По ее словам, она недовольна результатом.

– Я не очень довольна третьим местом, потому что каждый из нас приезжает сюда за золотом, – приводит ТАСС слова Ефременковой. – Немного не получилось в финале, думаю, тактически проиграла. Командной тактики у нас не было, каждый бежал сам за себя, просто я начала очень поздно обгонять. Лед достаточно "каткий", тяжеловато проталкиваться.

Я побегу в Красноярске все дистанции, в том числе эстафету. Надеюсь, у всей команды останутся силы на чемпионат мира.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет